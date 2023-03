Drejtonte linjë autobusi, kapet në gjendje të dehur shoferi 57-vjeçar (EMRI)

Një 57-vjeçar i identifikuar si Gazmir Topuzi është arrestuar nga policia e Tiranës pasi drejtonte autobusin e linjës së Laprakës në gjendje të dehur.

Shërbimet e Policisë Rrugore të Tiranës vijojnë kontrollet me shërbime të shtuara në terren dhe me mjete inteligjente, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore.

Policia njofton se po bëhen kontrolle të përditshme, edhe ndaj drejtuesve të automjeteve të transportit publik, për shkak të rëndësisë që paraqet ky sektor.

Arrestimi i 57-vjeçarit vjen pak kohë pas aksidentit të rëndë të linjës së autobusit të Unazës në mes të Tiranës, ku shkaktoi përplasjen zinxhir të 9 mjeteve të tjera por fatmirësisht nuk pati viktima, vetëm dëme materiale.