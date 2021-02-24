LEXO PA REKLAMA!

Drejt përfundimit/ Ja si duket kantieri i ndërtimit në spitalin Rajonal të Fierit

Lajmifundit / 24 Shkurt 2021, 14:15
Drejt përfundimit/ Ja si duket kantieri i ndërtimit në spitalin

FIER – Kryeministri Edi Rama së fundmi ka postuar pamje të reja nga kantiera e ndërtimit të Spitalit Rajonal të Fieri që është financuar nga qeveria e Turqisë.


Inxhinierët turq të kompanisë YDA, kanë vendosur si sfidë dorëzimin e çelësave edhe më përpara se afati 3 mujor.

Ndërtimi këtij spitali shtrihet në një hapësirë prej 50000 m2 nga e cila 13.000 m2 i dedikohet godinës e cila do të jetë me 1 dhe 2 kate.

Momentalisht janë duke punuar 400 punonjës të ardhur nga Turqia si dhe janë punësuar mbi 200 punëtor lokal. Parashikohet që në javën e parë te Marsit numri specialistëve turq që do ti japin dorën e fundit ndërtimit do të shkoje në 700.

 

