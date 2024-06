"Hajde se më duhen lekë”, zbardhet dosja e vjedhjes naftës, 170 litra naftë u shitën për 30 mijë lekë

Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Julian Subashin dhe Petrit Kodrën, të cilët akuzohen për vjedhje nafte në një ekskavatori që shërbente për rindërtimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës.

Togat e zeza caktuan ndaj dy shtetasve të sipërcituar caktuan masën ‘arrest me burg’.

Në dosjen e siguruar nga Balkanweb zbardhen dëshmitë e Jualian Subashit dhe Petrit Kodrës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

DOSJA

Julian Subashi ka deklaruar se punon si lavazhier te lavazhi i shtetasit Besnik Domi në Maminas. Dje në darkë ka qenë në shtëpi deri në orën 22:30 dhe më pas ka dalë dhe ka shkuar te kafja te karburanti “Elda” në autostradë, të cilën e ka rreth 7-8 minuta larg me biçikletë.

Aty ka takuar shtetasin që punon aty Julian Kodra që është punëtor në karburant, kamarierin Geri Kodra dhe Petrit Kodra që është shitës nate në karburant. Ka ndenjur me këta shtetas meqë janë nga Sakosa ku Petriti me Julianin janë vëllezër ndërsa Geri rri në Marikaj.

Ka pirë konjak deri në orën 02:30 të mëngjesit të sotëm. Gjatë kësaj kohe ai me Petritin janë larguar dhe kanë shkuar te një rrugicë që lidh fshatim Sakosë me autostradën. Aty panë një ekskavator të parkuar dhe nuk kishte roje. Bashkë me Petritin, vendosën të merrnin naftën e eskavatorit dhe shkuan të gjenin dy bidona 10 litresh dhe pasi i gjetën tek disa mbeturina shkuan sërish tek eskavatori, hapën kapakun e serbatorit dhe morën 20 litra naftë, nëpërmjet një zorre që futen në serbator.

Këtë naftë e mori Petriti për makinën e tij pasi Juliani nuk ka makinë. Pas kësaj, Juliani ka shkuar tek karburanti sërish dhe pasi lau duart, mori biçikletën dhe iku për në shtëpi. Pretendon se këtë veprim e ka bërë në gjendje të dehur.

Është pyetur shtetasi Petrit Kodra dhe ka deklaruar se punon tek karburant “Elda” në Sakosë në anën e autostradës si shitës karburanti. Mbrëmjen e datës 7.7.2022 ka qenë në shtëpi dhe deri në orën 21:00 dhe më pas ka shkaur te karburanti ku punon, për të pirë kafe.

Kjo pasi shkon shpesh aty dhe dje ka qenë në punë vëllai Juliani. Kur shkoi aty ndenji me vëllain, djalin e xhaxhait Gerald Kodra që edhe ai ishte në punë aty si dhe shtetasin Julian Subashi, të cilin e ka gjetur aty. Ka pirë vetëm kafe dhe nga ora 23:00, shtetasi Julian Subashi, i cili po pinte konjak, i tha se po shikonte një fadromë që është parkuar në cep te karburanti dhe do ti hiqte naftën, pasi ia kishte hapur kapakun e serbatorit që më parë.

Pas këtij muhabeti, Kodra ka marrë makinën dhe ka shkuar në shtëpi rreth orës 12 të natës dhe është shtrirë për gjumë. Nga ora 4 e mëngjesit e ka marrë në telefon Julian Subashi dhe i tha të shkonte se kishte bërë gati pesë bidona me naftë. Petritit i shkoi mendja që kishte marrë naftën e serbatorit dhe e pyeti sesi ja hoqi naftën dhe ai i tha “hajde se me duhën lekë”. Petriti ka dalë nga shtëpia, ka marrë makinën Benz të punës me targë AB 107 EP dhe ka shkuar dhe është takuar me Subashin te vendi i quajtir te vreshti Seit Marës në Sakosë.

Subashi kishte mbushur 5 bidona 30 litrësh dhe këtë naftë e mori Petriti dhe më pas iku në shtëpi ndërsa Subashi është kthyer tek karburanti te kafja. Pohon se ka blerë 150 litra naftë për një çmim prej 30.000 lekë në total, të cilën sot e ka shitur nëpër njerëz të ndryshëm. Pranon se e dinte që Subashi kishte vjedhur naftë.