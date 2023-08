Dosja e “Sterilizimit”/ Si u frynë kostot e koncesionit, në procedurë u futën medikamente të panevojshme

Biznesmeni Ilir Rrapaj që zotëron pjesën më të madhe në koncesionin e sterilizimit, i cili u arrestua me urdhër të SPAK nën dyshimet për mashtrim, kishte njohje dhe miqësi të ngushtë me ish-ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqaj dhe ish-zv/ ministrin Klodian Rjepaj.

Një muaj pasi biznesmeni Rrapaj udhëtoi me Beqajn dhe Rjepaj, krijoi në Prishtinë kompaninë e tij, përmes së cilës fitoi 40 për qind të koncesionit.



“Ilir Rapaj përfaqësuesi i subjektit “Investital LLC dhe Umbro Staccini përfaqësues i subjektit Tecnosanimed srl dhe U.Jet SRL, që krijuan kompaninë koncesionare Saniservice kanë njohje personale me të dyshuarin Klodian Rjepaj, zv.ministër i Shëndetësisë dhe z.Ilir Beqaj, ministër i Shëndetësisë, në kohën e përgatitjes dhe përfundimit të procedurës së koncesionit. Njohja fillon prej muajit nëntor 2013, përpara procedurës së koncesionit. Kështu Ilir Rrapaj, Ilir Beqaj, Klodian Rjepaj kanë hyrë në Shqipëri në Pikën e Kalimit Kufitar në Rinas me linjën Ajrore Alitalia Rome në datën 15 qershor 2014″, thuhet në dosjen e SPAK.

Më tej, thuhet se: “Në dokumentacionin për kapacitetin ligjor të investital LLC rezulton se ky subjekt është regjistruar në datën 17 korrik 2014 në Prishtinë me kapital 1 mijë euro nga Ilir Rrapaj, vetëm një muaj pas udhëtimit së bashku me avion me shtetasit Ilir Beqaj dhe Klodian Rjepaj. Ilir Rrapaj krijon kompaninë Investital LLC pjesë e kompanive që hyri në garë për koncesionin me 40 për qind. Kjo kompani është krijuar vetëm një muaj përpara se të dilte urdhri i ministrit të Shëndetësisë më datë 18 gusht 2014 për ngritjen e komisionit të dhënies se koncesionit. Kompania kishte vetëm një të punësuar, krijuesin e saj Ilir Rrapaj”, thuhet në dosjen e Prokurorisë së Posaçme.

UDHËTIMET JASHTË VENDI

Në materialin voluminoz, renditen disa udhëtime jashtë vendit të ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, me përfaqësuesit e kompanive. “Admir Daca, administrator i shoqërisë saniservice dhe Ilir Beqaj me detyrë ministër i Shëndetësisë, kanë dalë nga Shqipëria në pikën e kalimit kufitar në Rinas drejt Vjenës me datë 25 shtator 2016, Umbro Staccini administrator i shoqërive fituese të koncesionit konkretisht Tecnosanimed SRL dhe U.Jet Srl, dhe Ilir Beqaj me detyrë ministër i Shëndetësisë kanë hyrje në Shqipëri ne pikën e kalimit kufitar në Rinas me linjë ajrore Alitalia Romë, me datë 23 maj 2017″, theksohet në dokument.



SPAK thotë se Ilir Rrapaj ka mashtruar, pasi nuk ka deklaruar njohjen me Rjepajn, pasi kanë qenë miq në universitet bashke më shtetasin A.LL., që është drejtor i kompanisë Saniservice. Prokuroria e Posaçme thekson po ashtu se Ilir Rrapaj ka përdorur për udhëtime edhe makinën e Rjepajn, për të cilin deklaronte se nuk kishte njohje. “Ilir Rrapaj ka hyrje në territorin e Republikës së Shqipërisë me automjetin TR 4112R, e cila ka rezultuar se është në pronësinë e Ministrisë së Shëndetësisë. Automjeti TR 4112R, ka qenë në përdorim të zv.ministrit Klodian Rjepaj”, theksohet më tej. Prokuroria thekson se operatorët ekonomikë fitues kanë pasur dijeni të plotë mbi procedurën e dhënies së koncesionit dhe personi që mbante kontakte te vazhdueshme gjatë kësaj periudhe me Ministrinë e Shëndetësisë, Ilir Rrapaj.

Një tjetër shkelje e rëndë e evidentuar është edhe fakti se Brenda QSUT ishte ngritur një qendër e specializuar sterilizimi, e cila mund të ishte vënë në funksionim, me një kosto me të vogël sesa ajo e dhënë me koncesion, por kjo nuk ndodhi edhe pse ish-ministri i shëndetësisë ishte ne dijeni të faktit që reparti i sterilizimit qendror në QSUT kishte të gjitha pajisjet moderne. Kjo qendër me vonë iu la në përdorim privatit.

Në lidhje me koncesionin e sterilizimit, janë arrestuar ishzv.ministri Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, janë dërguar në arrest shtëpie dy zyrtarë ndërsa 4 të tjerë, përfshirë dhe Arben Gjatën, rektor i universitetit te mjekësisë, po hetohen nën masën e detyrimit për paraqitje. Këtë të premte ata dolën para gjykatës dhe u njohën me këto masa.

Fryrja e kostove të koncesionit me anë të falsifikimit të dokumenteve

Prokurorët që janë marrë me hetimin e çështjes së abuzimit me koncesionin e sterilizimit janë ndaluar edhe tek mekanizmi i fryrjes së kostove të koncesionit në studimin e fizibilitetit.

Një tjetër akuzë e SPAK, në dosjen e sterilizimit, është falsifikimi i dokumenteve. Sipas hetimit, zyrtarët e përfshirë në hartimin e dokumentacionit dhe negocimin e kontratës, kanë fryrë në mënyrë fiktive, kostot e koncesionit në studimin e fizibilitetit. Konkretisht, sipas Prokurorisë, ata kanë futur medikamente dhe artikuj që nuk kanë qenë të nevojshëm për këtë procedurë.

SPAK evidenton dëm ekonomik kur i referohet edhe raporteve të KLSH-së që ka evidentuar se shteti, kishte qendrën Kombëtare të Sterilizimit, e cila nëse do vihej në funksionim, do ta realizonte procesin me kosto më të ulët, konkretisht 960 milionë lekë për gjithë vendin.

Ministria e Financave, në një raport të vitit 2020 për zbatimin e kontratës koncesionare për sterilizimin vë në dukje se risku i financimit është marrë përsipër nga buxheti duke paguar rreth 5 milionë euro më shumë vetëm për vitin 2018.

Sipas raportit, pagesat për kontratën realizohen sipas skemës (pay x use), ndaj tejkalimi në nivel vjetor i numrit të ndërhyrjeve të planifikuara ka sjellë kostot shtesë për buxhetin e shtetit. Ministria e Financave thekson se niveli i ndërhyrjeve i parashikuar në kontratë ishte 62 957, ndërkohë që vetëm për vitin 2018 janë realizuar 117 000 ndërhyrje”