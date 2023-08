Dosja e “Sterilizimit”, nën arrest ish-zv.ministri dhe një biznesmen, kush janë zyrtarët e tjerë të përfshirë

Zbardhen të tjera detaje në lidhje me arrestimet e kryera me urdhër të SPAK, sa i takon koncesionit të sterilizimit.

SPAK ka lëshuar 8 urdhra, me masa të ndryshme, dy me masën ‘arrest me burg’ për ish-zëvendësministrin e Shëndetësisë, Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rrapajn. Ndërkohë për dy zyrtarë të tjerë u caktua masa ‘arrest shtëpie’ si dhe për 4 të tjerë u caktua masa ‘detyrim paraqitje’.

Rrapaj kishte fituar një koncesion 10-vjeçar, në kohën kur ministria e Shëndetësisë, drejtohej nga miku i tij, Ilir Beqja. Po ashtu ish-zëvendëskryeministri Rjepaj ka qenë kryetar i këtij komisioni të dhënies së koncesionit, që dyshohet se janë shkelur procedurat.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kujtojmë se për këtë çështje, e cila prej 3 vitesh është nën hetim nga SPAK, është marrë në pyetje disa herë edhe ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj.