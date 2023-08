Dosja e SPAK/ “Kam përballë Arsenin, zv.drejtorin e policisë së Tiranës”, Bajri: Vrasjen mos e bëj me tub, por me zhurmë

Lirshmëria me të cilin lëviznin vrasësit e grupit "Bajri" dhe survejonin objektivin për ta ekzekutuar është për tu habitur.

Planet për vrasje, dhe spastrimin e listës të personave të cilësuar kundërshtarë, bëheshin së bashku me punonjësit e policisë së shteti dhe shpesh herë lëvizja me armë në brez kryhej dhe shumë pranë drejtorave të policisë Shkodër, Lezhë dhe Tiranë.

Një fakt i tillë del nga një bisedë e zhvilluar mes Kleodor Hakaj, ushtarit të Ervis Martinaj që survejonte në Tiranë, Kleant Musabelliun, për llogari të Pëllumb Gjokës. Haka i thotë Gjokës se teksa survejonte Musabelliun kishte vëne re një person të dyshimtë me makinë tip "Toyota" dhe ndruhej se mo kishte rënë në çark.

Hakaj i thotë Pëllumbit se jam me hekur në brez, (pistoletë) por s'mund të bëj gjë se kam përballë zv/drejtorin e Policisë së Tiranës, Arsen Sinomatin.

Veç kësaj bisede që tregon zhdërvjelltësinë e killerave perpara syve të policisë, në një bisedë tjetër komunikohet mes Pëllumb Gjokës dhe Behar Bajrit, ku ky i fundit i thotë se vrasjen e Musabelliut do t'ia kryejë ai për qef, dhe e këshillon mos lodhet me të tjerë.

Sipas bisedave në aplikacionin "Sky" të mbëritura nga drejtësia Franceze, në 25 qershor 2020 Pëllumb Gjoka komunikon me Klodor Haka.

Klodori i shkruan që: "...është parë sot ai, ka hyp me një taksi, kishte dal tek rruga në këmbë, ka marrë taksi tek rruga kryesore tek ura. Përsëri tek e njëjta rrugicë ka dal. Po aty ka shtëpinë, po çfarë pallati se kam parë, e kam parë vetëm kur ka zbrit poshtë. Po nuk është se ka ndonjë orar fiks për të dalë. Po aty do të bëhet, ka vende plot që do të bëhet dhe lëvizim në dy-tre vende. Edhe për makina kam fol, jam në muhabete për 2- 3 makina, besoj për 10 dit, ta mbyllim një makinë në ndonjë vend, ma e marr...".

Ndërsa përsa i përket sigurimit të targave Klodori i thotë: "...do shkoj në Vlorë apo në Sarandë të vjedh një palë targa ti kemi...".

Njëherësh Haka, i shpjegon Pëllumb Gjokës se Musabelliu është "...në dinamit...", pasi në të njëjtën lagjen ku banonte objektivi jetonte dhe Haka.

Ndërkohë në 2 korrik 2020 Pëllumb Gjoka komunikon me Klodor Haka ky i fundit e informon në lidhje me një person të cilin e ka parë me një automjet tip "Toyota" të bardhë afër një lokali në bllok por nuk ka arritur ti shikoj targën sepse aty në lokal ka qenë prezent edhe zv/drejtori i policisë Tiranë, Arseni..."

Klodori shprehet se: "...isha me "hekur" në brez dhe nuk bëja dot shumë lëvizje për shkak se ishte ky zv/drejtori i policisë aty...".

Klodori shprehet që këto janë shenja të mira sepse ai ka filluar të lëviz dhe i qitet rrethi.

Në mesnatën e kësaj date Pëllumb Gjoka, bisedon me Klodor Haka, ky i fundit i shkruan që: "...ai është në dinamit në atë lagje, se e kam në kontroll, smë rrëshket dot...

Më 7 korrik 2020 në orën Behar Brajoviq komunikon me Pëllumb Gjokën.

Pëllumbi i shkruan: "...vëlla, nëse edhe një javë nuk më vjen dikush që jam duke prit, a ma gjen një për me mbaru një punë në Tiranë...".

Behari i përgjigjet, po mo vlla, ca të dush, ca të kesh ti personale ta kryej unë vetë.

Pëllumbi i shkruan: jo vëlla, duhet me lek, ndonjë që nuk e ke afër.

Behari e pyet: "...a po thua për atë, për punën tënde?

Pëllumbi i përgjigjet: ..Po.

Behari i shkruan që: "...atë ta kryej unë vetë, nuk ke nevojë me i thënë kërkujt, vetëm leji një njeri në shpinë, se ku rrin. Du me ta kry, për qef..."

Pëllumbi i përgjigjet që: "...jo vella, nuk bëhet fjalë, duhet ndonjë që është larg.

Behari i shkruan që: ...po kam edhe larg, nga Kosova, po kur të takona po flasim.

Pëllumbi shprehet se:...puna është që don shofer ai i Kosovës, por flasim kur të takohemi.

Behari i shkruan që: "... kam unë me shofer dhe me tana. Nuk janë nga veriu, deri sa tju them se janë dy veta? Sa lek ju ofron se janë dy veta?

Më tej Pëllumbi i shkruan sërisht Behar Bajrit duke përmendur një person me emrin (Ylli), që dyshohet se bëhet fjalë për Ylli Brahimin, personazh që i ka shpëtuar dy atentateve dhe shok i Ervis Martinaj.

Pëllumbi i shkruan Bajrit: "...ja dhashë 10 Yllit, po ta bjen se është këtu në katund. Deshta me ik më herët në shtëpi por mu desht me i pru lekët Yllit.

Nga ana tjetër Behari i thotë që: "...fola përsëri me të (Ervis Martinaj) dhe më tha që për kry të djalit është e kryme ai muhabet.

Pëllumbi i shprehet që: "...e di se e ke merak si për vete.

Behari i thotë që: "...mos e vraj mendjen, si me qenë për vete dhe ai thotë mezi pres thot me ja kry dhe thotë është e kryme. I kam parë të gjitha sms që ka fol me të, bile dje mbasdite e kanë prit dhe i thash mos e bëni me tub (silenciator) por me zhurmë dhe kokës se nuk dua të shkoj gjallë në spital. Sot më bëri be për kokë të djalit që ta kryej tha deri në atë kohë që e kemi lënë. Është e kryme, për kët kam siguri tek ai. Ai është borxh se atë që deshti ja kryva...".