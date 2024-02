DOSJA/ “A qishtu burri je ti që qet gratë në telefon…" zbulohen kërcënimet e Altin Çokut për doktorin: Po fole me njeri..

Altin Çoku, i cili akuzohet për shkaktim vetëvrasje të 27 vjeçares Isabela Abedini, pak ditë më parë, rezulton një person i dënuar më herët nga gjykatat shqiptare.

Ai u dënua me 2 vjet e 3 muaj burg në vitin 2015 pas kërcënimeve që i bënte doktorit G.S. ku e kërcënonte me jetë nëse nuk i jepte lekë.

Në dosjen e siguruar nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, zbardhen edhe mesazhet që Çoku i dërgonte doktorit.

Pjesë nga dosja:

Sipas aktit,procesverbal për këqyrjen e provave materiale, datë 16.09.2014, ora 12:00 të Prokurorisë pranë Gjykatë s së Shkallës së Parë Kurbin rezulton se, u bë këqyrja e telefonit të markës Nokia E63 me kartë SIM 069 23 71 997, në pronësi te shtetasit Gëzim Sinani. Gjatë këqyrjes në rubrikën mesazh rezultuan mesazhet kërcënuese të dërguara nga shtetasi Altin Çoku, si më poshtë:

”A qishtu burri je ti që qet gratë në tel po ma q* nane ta kem ta dish kush asht se nuk ja le aj pe me sha mu nesër ka nja 2 fjal drejtori me ty se nuk ke me pa qat zyr me sy ma”. “Po për kryet të vajzës deri ne 2 bane si gjete ma q* nanën mos hik pa i gjet kaq di me than”.

“Per ni paq than kuj gzim sak ma q* dhe qat moter qe kam ne vorr okej jo se mbje men por nuk du ta dije se ku i gjeta leket mos shko kun pa i gjet lekt ndaq ndryshe kena fjale te tjera per 1 or me bej telefon”.

“Unë jam ke shpija me bej sms a te vij sipër e ti marr apo nuk ke gjet gjato vroj se fol me njeri se un o ti gjall pastaj”.

“Jam tut e than gjej ku te dush okej ndaq me punu qaty ore flasim ndryshe se direkt i them Llesh Nocit e te pushoj dhe do te them deri neser ne 2 pres jam me avokatin tu pi kafe duhen 1 mije euro për ty 1 euro për mu ba qa te dush kur tgjesh me merr ne telefon”. “Jam ke gjykata flasim ma vone”.