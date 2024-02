Vrasja në qelitë e Peqinit, Dorëhiqet Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abria

Largohet nga detyra me ane te doreheqjes, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abria.

Zyrtari i lartë është dorëhequr ndersa burimet thone se kete e ka bere për shkak se prej marrjen e një detyre tjetër.

Abrija mori drejtimin e burgjeve me propozim të ministrit të Drejtësisë, Ulsi Manja, më dhjetor të vitit 2021 pas lirimit nga detyra të Agim Ismailit.

Ai premtonte reformimin e sistemit të burgjeve, por nje nga ngjarjet me te renda qe shoqeroi drejtimin e tij ne burgje, ishte vrasja ne Peqin.

I denuari Sokol Mjacaj qelloi brenda qelive me nje arme te futur ne menyre te paligjshme te denuarin Arben Lleshi dhe plagosi shokun e tij te qelise.

Ngjarja e rende e ndodhur ne mesin e dhjetorit 2023, ishte nga me te rendat e ndodhura brenda burgjeve shqiptare, pasi, dyshohet se Mjacaj eshte paguar per ezekutimin e Lleshit si hakmarrje per vrasjet qe ai kishte kryer dhe per te cilat po vuante denimin.