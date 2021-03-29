"Donim trupin për ta qarë...", xhaxhai Arjan Salës: Drejtësia të zbardhë vdekjen e heroit
Te afermit e heroit Arjan Sala i cili gjeti vdekjen nga zjarri ne magazinen e Casa Italia kane kerkuar drejtesi dhe zbardhjen e ngjarjes.
Xhaxhai i Arjan Salajt, i cili tashmë është shpallur 'Dëshmor i Atdheut', për Report Tv ka falënderuar Kryeministrin Rama, Presidentin Meta, kreun e PD Basha dhe kryebashkiakun Veliaj si dhe të gjitha mediat që i janë gjendur pranë familjes në këto momente të vështira.
Në një prononcim ai tha se familja është shumë e lehtësuar që u sigurua trupi i 32-vjeçarit që ai të ketë një vend ku të prehet.
"I lëmë disa gjëra që t'i marrë drejtësia në dorë. Ne Arjanin e kemi gjetur ashtu siç deshëm që ai të paktën të ketë një vend ku të prehet i qetë.
Faleminderit ju mediave, i falënderojmë të gjithë. Se i kujt është faji le ta gjejë drejtësia", tha ai.