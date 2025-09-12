LEXO PA REKLAMA!

Domatet me pesticide/ Gjykata e Beratit lë në burg eksportuesin e perimeve dhe liron dy inspektorët e AKU-së

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 17:02
Aktualitet

 

Gjykata e Shkallës së Parë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm në Berat ka caktuar masat e sigurisë për tre personat e arrestuar dy ditë më parë në kuadër të operacionit të koduar “Again”, pas kapjes së 8 ton domateve me pesticide ne Kroaci dhe qe ishin eksportuar nga Shqiperia.

Gjykata ka vendosur “Arrest në burg” për Mariglen Qorrin, 40 vjeç, pronar i kompanisë së eksportit të perimeve dhe “Arrest në shtëpi” për Griselda Doksanin, 25 vjeçe dhe Ronaldo Lika, 27 vjeç, të dy punonjës të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Berat.

Sipas Prokurorisë së Beratit, Mariglen Qorri akuzohet për:“Importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin dhe jetën e njerëzve”, “Mashtrimi me produktet ushqimore” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”.

