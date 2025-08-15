LEXO PA REKLAMA!

Doli për të kërkuar qenin që i ruante bagëtinë, gjendet i pajetë 56-vjeçari në Elbasan

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 10:46
Aktualitet

Doli për të kërkuar qenin që i ruante bagëtinë,

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në zonën malore të Gjinarit, ku Pëllumb Toçi, 54 vjeç, banor i fshatit Pashtresh pranë Elbasanit, humbi jetën. Viktima dyshohet se u rrëzua aksidentalisht në kanionin e njohur si “Shkëmbi i Vashës”.

Sipas informacioneve paraprake, 54-vjeçari kishte dalë nga banesa mëngjesin e djeshëm për të kërkuar qenin që ruante bagëtitë, i cili ishte humbur në mal. Mbrëmjen e së enjtes, trupi i tij u gjet në ujërat e kanionit dhe u nxor nga polumbarët e Repartit Special “RENEA”.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të dokumentuar plotësisht rrethanat e aksidentit. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja trajtohet si aksidentale. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

