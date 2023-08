Do vriste një boss krimi, del foto e gjakosur e Albi Mecinit pas arrestimit

Albi Mecini u la në burg nga Gjykata e Fierit pasi një ditë më parë u arrestua me 2 çanta me 2 pako me rreth 21.3 kilogramë lëndë plasëse artizanale të montuara me celularë për shpërthim në distancë. Në foton e siguruar të Albi Mecinit duket teksa ndodhet në makinën e policisë pasi ka rënë në prangat e bluve. Ai shihet i gjakosur në njërin sy dhe i veshur sportiv.

Nga kontrolli i zonës ku u arrestua Albi Mecini u gjet një tjetër automjet në brendësi të të cilit ishin 3 bidona me lëndë djegëse benzinë.

Albi Mecini dyshohet se do të vriste në Fier një emër të njohur të botës së krimit të këtij qyteti.

Sakaq, ai ka lidhje me rrëmbimin e dy personave në Sarandë, më datë 09.04.2023.