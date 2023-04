“Do t’ju vras”/ “Më shkaktoi gjendje ankthi”, çfarë deklaroi tre ditë më parë në polici Noizy për Cllevio Serbianon

Ditën e sotme në Rinas u ndalua reperi, Klaviol Ahmeti i cili njihet me emrin “Cllevio Serbiano”, pasi është kallëzuar në polici nga reperi tjetër, Rigels Rajku, i cili njihet me emrin “Noizy” dhe babai i këtij të fundit, Bashkim Rajku.

Noizy dhe babai i tij pretendojnë se janë kërcënuar nga Cllevio nëpërmjet rrjetit social “Tik – Tok”, duke i shkaktuar gjëndje të rëndë ankthi dhe frike të vazhdueshme.

Cllevio është ndaluar për kryerjen e veprës penale “Përndjekja”, ndërsa kujtojmë që ai ka qenë i dënuar edhe më parë për trafikim të lëndëve narkotike.

Noizy dhe Cllevio kohë më parë janë përplasur të dy fizikisht në qytetin e Durrësit, pikërisht për shkak të fjalëve në rrjetet sociale.

“Sot me datë 16.04.2023 ora 01:00 nga shërbimet e Komisariatit të Policisë RInas është bërë ndalimi i shtetasit Kleviol Ahmeti, pasi me datë 13.04.2023 nga shtetasi Rigels Rajku dhe Bashkim Rajku, ju i keni shkaktuar gjendje të rënduar ankthi dhe frike të vazhdueshme me kërcënimet që i keni bërë në rrjetin social Tik Tok ku shpreheni se do ta vrisni dhe do ta shkatërroni. “, thuhet nw procesverbalin e policisë.