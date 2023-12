"Do të viheni në provë", ky do të jetë muaji më i keq i shenjës suaj në 2024

Kur do ta ketë të vështirë shenja juaj e horoskopit? Lexoni për t’u përgatitur!

DEMI-LUAN-AKREP-UJOR: MARS, MAJ, TETOR

Pak para se të largohej në 2023, Plutoni u rishfaq në Ujor. Vetëm kjo do të sjellë trazira në jetën tuaj nëse i përkisni njërës prej këtyre shenjave, ndryshimeve dhe një energjie të errët që ju do të duhet të menaxhoni. Sikur të mos mjaftonte Plutoni, do të keni gjithashtu Saturnin te Peshqit. Tek Akrepi do të vendosë pengesa në jetën e dashurisë, tek Luani në dashuri, por edhe në financa, tek Ujori do të “fusë dorën” në portofol, ndërsa te Demi do të sjellë ulje-ngritje në jetën shoqërore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

DASH-GAFORRE-PESHORE-BRIÇJAPI: KORRIK

Mbani mend se të gjitha eklipset e vitit (përveç njërit) janë në boshtin Dashi-Peshorja, ku disa prej tyre janë mjaft kërkuese dhe të pasjellshme ndaj jush. Muaji Korrik nuk do të jetë i lehtë as për shenjat impulsive, Bricjap, Gaforre.

BIJAKËT-VIRGJËRESHE-SHIGJETARI-PESHQIT: MARS

Nga fundi i marsit deri më 30 prill duhet të jeni vigjilentë sepse Marsi do të jetë te Peshqit dhe do të keni shumë telashe. Gjithashtu, nga fundi i korrikut deri në fillim të shtatorit Marsi do të jetë te Binjakët dhe siç e kuptoni e bën gjithmonë jetën të vështirë.