Do të njihet me masën e sigurisë, mbërrin në GJKKO ish-kryebashkiaku Vangjush Dako

Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako do të njihet sot me masën e sigurisë. Ai akuzohet se ka shkelur detyrën për një pallat 11 katësh, që ka ndërtuar shtesë pa leje si dhe për një tender për rërën në plazhin e Currilave. Ai akuzohet për ‘Shpërdorim detyre’ dhe ‘Falsifikim dokumentesh’.

Po ashtu për masë sigurie do të dalin dhe ish-zyrtarë të tjerë të arrestuar.

Dako doli nga ambientet e paraburgimit të Drejtorisë së Policisë së Tiranës, ndërsa u shoqërua me një furgon policie drejt GJKKO-së. Dako, shpallur non-rata nga SHBA i ka kundërshtuar akuzat përmes avokatit të tij. Seanca pritet të zgjasë, ndërsa do të zhvillohet me dyert të mbyllura.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

SPAK në kuadër të hetimit të bërë mbi bazën e një kallëzimi të disa banorëve të një pallati të shembur nga tërmeti i 2019-ës, ka lëshuar 7 urdhër-arreste.