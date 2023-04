Do të devijohet trafiku për 2 muaj në Unazën e Madhe në Astir, ja si do të kryhet lëvizja

Duke filluar nga dita e dielë do të ndryshojë drejtimi i lëvizjes së mjeteve në Unazën e Madhe në Astir për shkak të punimeve në këtë aks rrugor.

Autoriteti Rrugor Shqiptar përmes një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar shoferët se si do të kryhet lëvizja e mjeteve nga të gjitha drejtimet.

Ky devijim do të jetë në fuqi për një periudhë dymujore.

Njoftimi:

Në kuadër të zbatimit të projektit në Unazën e Madhe Loti duke filluar nga dita e diel, datë 23.04.2023 ndryshon drejtimi i lëvizjes së mjeteve si më poshtë:

- Automjetet që vijnë nga Mbikalimi i Pallatit me Shigjeta, aksi kryesor, në drejtim të Astirit do të devijojnë majtas sipas sinjalistikës horizontale dhe vertikale.

- Automjetet që kanë destinacion Qendrën, Laprakën, Astirin do të marrin daljen e autostradës pa u futur në nënkalimin e Astirit.

- Automjetet që kanë destinacion Durrësin dhe Aeroportin do të vazhdojnë drejt përgjatë unazës Loti duke vazhduar lëvizjen drejt.

- Automjetet që vijnë nga kryqëzimi i Astirit (rruga dytësore) në drejtim të Pallatit me Shigjeta dhe që kanë destinacion Elbasanin, do të marrin daljen për në rrugën kryesore duke vazhduar sipas sinjalistikës.

- Automjetet që vijnë nga aksi kryesor nuk do të kenë ndryshim lëvizjeje.

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka marrë të gjitha masat për kufizimin e kantierit ku do të kryhen punimet, si dhe vendosjen e sinjalistikës provizore për të orientuar përdoruesit e rrugës.

Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve dhe përdoruesve të rrugës për këto ndërhyrje që po kryhen në këtë aks deri në përfundimin e plotë të këtij projekti.