“Do sjellë shoku im para”, përgjimet me zv.drejtorin që zbuluan shqiptarin që drejtonte burgun e Janinës

Forcat speciale greke kanë zhvilluar një operacion policor ditën e djeshme në burgun e Janinës. Operacioni u ndërmor pas informacioneve se në këtë burg nuk zbatohej ligji, por kontrollohej nga të burgosur me rrezikshmëri të lartë që vuajnë dënimin në këtë vend.

Hetimi i policisë kishte nisur 4 muaj më parë, pasi kishte dyshime se një grup brenda burgut të Stavrakiout në Janinë ushtronte kontroll të plotë mbi instancat e brendshme të tij.

Duke u nisur raportimet e mediave, “bossi” i burgut është identifikuar si shqiptari Edmond Përbasha, i dënuar më parë për trafikim të lëndëve narkotike. Përbasha jo vetëm kontrollonte burgun, po kishte kontakte të drejtëpërdrejta me zv.drejtorin e burgut dhe i kërkonte hapur që të lejohej brenda futja e sendeve të paligjshme si dhe e mijëra eurove që vini nga trafikimi i drogës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Policia evidenton se shqiptari kishte krijuar një rrjet bashkëpunimesh që vijonin nga brenda burgut e deri jashtë tij, përfshirë policë, gardianë e zyrtarë të lartë të këtij institucioni, ndërsa ai ishte “koka” që kontrollonte të gjitha veprimtaritë e paligjshme, përfshirë këtu edhe shpërndarjen e drogës në këto ambjente.

Së fundmi mediat greke kanë zbardhur edhe bisedën që shqiptari kishte, e ku këkronte që të futeshin në qeli mijëra euro.

Në një nga bisedat, “truri” shqiptar i organizatës flet me zv/drejtorin për një “paketë” vlera e së cilës i kalon 2 milionët dhe prej së cilës ai do ta fitonte një milionë.

“Një paketë 100 kilogramë do të kalojë shoku, 1 milion neto në xhep... 2 milionë bën dhe 3 do ta shes, 1 milion më mbetet mua”, është shprehur shqiptari.

Disa nga bisedat mes shqiptarit të dënuar dhe zyrtarëve të burgut:

I burgosuri: Do më sjellin ca lekë nesër... Tetë e gjysmë, nëntë?

Zëvendësdrejtori: Me çdo kusht?

I burgosuri: Mijëra...

Zëvendësdrejtori: Tetë mijë e gjysmë (8500) mos hyni kështu. Ata duhet t'ju sjellin pesë herë nga pak.

I burgosuri: Meqë do të vijnë dy veta. Nga katër.

Zëvendësdrejtoresha: Mos u dreq. Duken aq shumë

I burgosuri: Do të vijnë nga Korfuzi, o shoku im.

Zëvendësdrejtori: Por këto janë para... janë shumë. Le të sjellë një herë dy mijë dhe më pas sërish dy mijë.

Në një bisedë tjetër me një zyrtar administrativ, i burgosuri i referohet shumës prej 21 mijë eurosh që priste të shpenzonte në burg, me oficerin fillimisht të shqetësuar për shumën. Madje kanë pasur një mosmarrëveshje, ku punonjësi i referohej edhe kontabilistit të përfshirë në këtë çështje.

I burgosuri: 21.

Punonjësi administrativ: Çfarë?

I burgosuri: 21 (duke iu referuar futjes së 21,000 € në Burgun e Janinës)

Zyrtari administrativ: Çfarë 21? Je mire?

I burgosuri: Po.

Punonjësja e administratës: Kjo që thua nuk është e mundur... Do të na çojnë në burg. Ne do të shkojmë në burg për këtë. Sikur të ishte pak më e lehtë. Ne do të shkojmë në burg. Janë shumë. Nuk justifikohen.

I burgosuri: Nuk dua t'i justifikoni.

Administratori: A je mirë? Ku dreqin?.Dhe ku t'i vendos ato? Në brekët e mia?

I burgosuri: Nxirre...po i merr lekët dhe i vendos diku? Nuk do të na kapin...Fshihu diku.

Punonjësja administrative: Po më ekspozon. Nuk ju intereson kjo.

Më pas, nëpunësi dhe llogaritari bien dakord se si do të shkojnë paratë në burg.

Më në fund, në dy biseda dëgjohet zëvendësmenaxherja që i thotë shqiptarit të heqë qafe gjithçka që ka dhe kontabilistja që thotë se ka marrë vesh se po bëhet një hetim.

Zëvendësdrejtori: Hiqni qafe gjithçka që keni.

I burgosuri: Po. Thjesht (e pakuptueshme)...

Zëvendësdrejtori : (e pakuptueshme) E kupton tani?

Nënkryetari: Kisha shpëtuar një herë.