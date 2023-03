“Do rrija i fshehur deri në mëngjes”, si do e vriste Dan Hutra ‘objektivin’ në Sharrë

Pas vrasjes së tre grave në Paskuqan dhe Kamzë ditën e djeshme, Ramazan (Dan) Hutra kishte planifikuar edhe një vrasje tjetër në Sharrë.

Para autoriteteve, Hutra ka deklaruar se donte të vriste në Sharrë, një person që ai e akuzonte se i kishte dhënë armën, autorit që shumë vite më parë i ka vrarë babain.

40-vjeçari është shprehur se do qëndronte i fshehur dhe do e kryente vrasjen në mëngjes.

“Vazhdova rrugën për në vendin ku do realizoja vrasjen tjetër. Vendosa të rrija i fshehur dhe vrasjen ta bëja në mëngjes”, thuhej ndër të tjera në dëshminë e tij.

Dëshmia e Dan Hutrës

Në fillim shkova tek Marjana Gurakuqi, të cilën e kam pasur të dashur 15 gvite më parë. Unë atë e kam dashur shumë dhe e kam besuar për ccdo gjë. Më pas kam ikur në Gjermani dhe u këtheva me 80 mijë euro, qe ia dhashë Marjanës në mirëbesim që të mi ruante.

Kur erdha nga Gjermania ajo më tha se ishte martua dhe lekët nuk i kishte më. Paastaj i kërkova disa herë që tmë kthente shumat e parave por ajo nuk e bëri. Për kete shkova që ta vras, e kam goditur disa herë me thikë dhe kam ikur.

Më pas jam nisur për në banesën e Elenës. Doja ta vrisja sepse unë i kërkova disa herë që të bënte ADN e fëmijës, edhe ñga burgu i kisha dërguar mesazhe, por ata nuk pranuan.

Pasi shkova në banesë kam qëlluar me thikë dhe me armën që kisha me vete. Unë ika më pas për në banesën e Vladimir Kurtit, me të pata konflikte dhe e kisha paralajmëruar se do i bëja diçka të afërmve të tij. Në banesë, gjeta një vajzë që e pyeta se kush ishte dhe çfarë e kishte Vladimirin, kur më tha se e kishte vëlla, e qëllova atë me armë.

Unë jam larguar më pas për në Kombinat, ku kisha planifikuar edhe një vrasje tjetër. Rrugës më ka rënë sheqeri dhe ndalova në një dyqan për të blerë uje. Aty pashë që në televizor ishte fotoja ime, në një ekran.

Fëmija që ishte në market më duket se më ka njohur, por unë nuk e vrava. Vazhdova rrugën për në vendin ku do realizoja vrasjen tjetër. Vendosa të rrija i fshehur dhe vrasjen ta bëja në mëngjes.