"Do qajë edhe ajo mamaja jote, bir i b....", motra e Sadikajt: Do e paguash atje ku...

Motra e Aleksandër Sadikajt, Vanesa ka përcjellë një mesazh në rrjetet e saj sociale. Duke risjellë foto të vëllait të ndjerë, ajo ka lëshuar një paralajmërim për personin që i ka porositur "eliminimin" e të vëllait, por lë të kuptohet sikur është ende gjallë.

Edhe pse familja, sipas Prokurorisë së Tiranës, ka drejtuar gishtin nga tashmë i ndjeri Edmond Papa, duket se ka edhe më...

"Çdo minutë ferri që na shkaktuan do ta ndjejnë në palcë e tyre të pabesët, ata që na shkatërruan jetën dhe ëndrrat do të shkatërroehn nga i madhi zot rrënjësisht do t'ju dhembi shpirti aty ku nuk mban më.

Mallkuar qofshi familjarisht o binjt e bushtreave minj pusetash, fshihuni sa të doni është thjeshtë çështje kohe shkatërrimi yt pederast, edhe gjithë milionat e botës t'i kesh nuk i fshihesh dot, do ta paguash aty ku të dhemb më shumë këtë padrejtësi o biri bushtrës.

Do të qajë edhe ajo mamaja jote, mos ki merak,"-shkruan në rrjetin e saj social, Vanesa.

Kujtojmë se postimi është bërë dje, ndaj edhe lihet që të kuptohet se Papa mund të ketë qenë vetëm personi që ka dhënë mesazhin, por vrasja është porositur nga një tjetër person që ende nuk është identifikuar. e Po ashtu, mister mbetet edhe arsyeja e vrasjes të së riut, i cili u hodh në erë më triol në zonën e Saukut.