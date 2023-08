“Do ketë arrestime zyrtarësh dhe drejtues shteti”, Karamuço zbardh aksionin e DEA-s: Shumë shpejt…

I ftuar në “Zona Zero”, eksperti i Kriminalistikës, Ervin Karamuço, ka folur në lidhje me operacionet e njëpasnjëshme ndaj kultivimit të drogës në vend.



Ai tha se korrupsioni ka sjellë që në pranga të mos bien personat e “lartë”, ata financues dhe organizatorë, por rojtarët e parcelave.

Karamuço paralajmëroi se shumë shpejt si pasojë e një aksioni të DEA-s amerikane në vend, do të kemi disa arrestime funksionarësh në rang vendor dhe drejtues shteti.

“Dyshoj se është edhe korrupsioni i radhëve të policisë, që bën të mundur fshehjen e organizatorëve dhe të financuesve të këtyre parcelave.

… rasti në Berat, ku strukturat qoftë edhe të njësisë drejtuese nuk kishin asnjë informatë për atë rast, ku punonin me qindra persona, që mbaheshin edhe në kushte jashtëzakonisht të vështira. NE kemi një zyrë të DEA-s aktualisht në Shqipëri, do shihni se shumë shpejt do ketë arrestime edhe funksionarësh nga ana vendore dhe nga drejtues shteti, për shkak të një aksioni", tha Karamuço për Top News.