“Do i dorëzoja në Itali dhe…”- 8 pistoleta brenda tavolinës në furgon drejt Anglisë, 35-vjeçari para togave të zeza

I riu, Jetmir Kaloshi ka mohuar akuzat para togave të zeza se tentoi të trafikojë 8 pistoleta drejt Britanisë.

35-vjeçari, i cili ishte shofer i furgonit ku u zbuluan armët në Portin e Durrësit, ka deklaruar se nuk ka pasur dijeni për mallrat që do transportoheshin nga Shqipëria drejt Anglisë.

“Jam shofer dhe s’kam lidhje me materialit. Punoja në të zezë në kompaninë Sihana Transport. Do i dorëzoja në Itali dhe do kthehesha. S’kam viza për në Britani”, ka deklaruar ai.

GJKKO dha ndaj tij masën e sigurisë “arrest me burg”.