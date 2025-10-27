LEXO PA REKLAMA!

‘Do doja ta kisha në krahë’, mjeku Edi Tushe rrëfehet për herë të parë: Prej 2003 nuk kam asnjë kontakt me djalin tim

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 12:20
‘Do doja ta kisha në krahë’, mjeku Edi Tushe rrëfehet

Mjeku i njohur Edi Tushe ka folur me shumë ndjeshmëri për jetën e tij personale gjatë intervistës në “Galeri”.

Gjatë bisedës, Tushe ka rrëfyer se prej vitit 2003 nuk ka më asnjë komunikim me djalin e tij, nga martesa e parë, i cili jeton në Kanada.

“Jam përpjekur të lidhem edhe me njerëzit e ish-bashkëshortes sime, sepse kam një marrëdhënie të mirë me ta. Ai është në Kanada. Nuk është e lehtë t’i shpëtosh një indoktrinimi të caktuar. Të gjithë ata që ikën bashkë me djalin tim atje, i kanë prerë të gjitha marrëdhëniet me Shqipërinë,” – u shpreh Tushe.


Mjeku pediatër tregoi se i biri, Idliri, dikur kishte shprehur dëshirën për të ndjekur rrugën e tij profesionale.

Im bir e pa në Tiranë se sa e donim ne. Ka dhe një foto nga zyra ime dhe aty mori dëshirën për të vazhduar mjekësinë,” – tha ai, duke shtuar se nuk di ta shpjegojë arsyen e shkëputjes.

Në fund të intervistës, Tushe përcolli një mesazh prekës për të birin:

“Ai është djali im. Do doja ta kisha në krahë dhe të jetë i lumtur, i arrirë në jetë, t’i ketë realizuar ëndrrat e tij. Kjo do ishte e vetmja gjë që do të doja për të. Unë vetë kam vuajtur, dhe vuajtjet e bëjnë njeriun më të butë, më të ëmbël – por ndonjëherë edhe më të ashpër. Varet se si e sheh jetën.”

 

 

