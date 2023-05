Dje mori legalizimin, sot IKMT shkoi t’i shembë hotelin/ Babai i pronarit: E nxorën inatin menjëherë pas zgjedhjeve!

Babai i Fjorentin Belit, është shprehur i revoltuar pasi IKMT dhe policia kanë rrethuar hotelin në pronësit të djalit të tij për ta shembur.

Në një komunikim për mediat, ai ka thënë se e gjitha është politike dhe se është hakmarrjen ndaj djalit të tij, pasi mbështeti kandidatin Fredi Beleri, i cili doli me fitore në Himarë.

“Ata nuk i duan fshatarët e Dhërmiut që të rrinë si njerëz. Përse e bënë këtë se është djali im që shkoi në Komision. Se doli djali im dhe Se fitoi Beleri dhe e futën në burg pa fakte dhe asgjë. E nxorën inatin menjëherë për 1 ditë. Legalizimi është me datën 16. 05. 2023”, tha babai i Fjorentin Belit, numëruesit të votave në fshatin Kudhes.

Nëna e Fjorentin Belit: Të vijë ta marrë e të mos ta prishë. Se jemi pleq jemi të sëmurë kemi shtëpinë afër do prishet edhe shtëpia e nuk kemi ku të shkojmë. Të vijë ta marrë sa deklarata do të të jap unë. Vetëm ta marri. Me Dhërmiun e ka, nuk e ka me Pilurin në majë të malit. Çfarë i bëri djali im? Jemi kaq shumë të ndrojtur sa të marr armën e çfarë të bëj?

Të vras njeri të bëj kurban se bëj dot se jam nënë me fëmijë. Kështu jemi mësuar do hamë bukë edhe qepë se kështu jemi mësuar. Nuk e vë dot me një kryeministër. Dha urdhër ai çfarë i bëmë?

Që vajti djali im në komision. As e shau as e ofendoi. Ne rroftë themi. Por tani poshtë e më poshtë shkoftë. Ta dijë Edi Rama që nuk kemi vajtur as në Greqi as në Itali, rrojmë këtu, në kopsht në bahçe. Eja më shih edhe në shtëpi se nuk jemi zengjin të mëdhenj”

“Kam luftuar “Omonia”, që në ’91. U shkollova me shqiptar, u punësova me shqiptar dhe nuk i tradhtoj dot shqiptarët dhe shokët e mi. Por këtë që ka bërë Rama se ka bërë asnjë njeri.

Një kryeministër të dërgojë policinë në këtë fshat që kanë qenë 4 mijë frymë dhe sot janë 20 frymë, se po të ishte fshati këtu, nuk vinin këta të policisë së Edit. Por është fatkeqësi për Dhërmiun. Që në kohën e Enverit nuk kemi marrë pronat”, u shpreh një tjetër.