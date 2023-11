Djali i Erzen Breçanit plane për ngarkesën e radhës të drogës: Presim me e bo punën me çanta

Në dosjen hetimore të Prokurorisë së Posaçme, për grupin e trafikut të kokainës nga Amerika Latine jepen edhe detaje se si anëtarët e grupit kriminal flasin me detaje për mënyrën se si e trafikojnë drogën duke menduar se bisedat e tyre nuk përgjohen.

Në një prej bisedave thuhet midis të tjerash se ka lekë sa të duash pasi i jep Boli, që bëhet fjalë për Ervin Matën.

PJESË NGA DOSJA:

10.2.4.5. Me datë 08.01.2021, në orën 12:42 zhvillohet bisedë në grup chat-in me numër V6FGL7:59, ndërmjet përdoruesit të Q3QNV9, i identifikuar si Ismail Zeneli, përdoruesit të S7DEGI, i identifikuar si Eralbi Breçani, përdoruesit të V6FGL7, i identifikuar si Besmir Murtati dhe përdoruesit të *D****P*, i paidentifikuar, si mëposhtë: “…Q3QNV9–Si jeni a jeni mire?

Drejtor QA po bohet do na besh ndonji pune apo jo…V6FGL7—Hello daja, Drejtori besoj së tani mund te shkoj ne me pa, Qaa esht bo…Q3QNV9—86 Pikaaaaaaaaaaaaaaaa…S7DEGI–Leje tfleh se paska pas pun drejtoriiii madh…V6FGL7—Leje së ka qen ndoshta duke nis punen mrom daj ka fiet vone. Hahaahah… *D****P*–Mjes, Se kam ra von dje, Se isha me kto. Daje po pra per me bo punen me canta po presim. Se do e bejm ne patio… V6FGL7–Thash së e ke bo mrom bro.

Duke prit lajm te mire… *D****P*–Po ne patio me Shtet esht gati diten e fundit kur iken anija. Se jasht ishim tu e prit ordinen e kutis po ishte tu vonu. E kemi edhe nga jasht edhe nga mren cdo jav ate booking ge i nisa dajes. Cdo javi..V6FGL7–Okay vlla ti e din me mire… *D****P*–Pa merak, Rrini te qet edhe rrini optimist, Mos u pezmatoni, Se do bejm pun…Q3QNV9—Dyshemet ??????

Per çantat ok. Po presim kur te niset anija…*D****P*–Daje, Dyshemen e kemi te marten… V6FGL7—— Hahaahah… *D****P*–audiofile. O daje vetëm rri I qetë, se do filloj puna tashi. Ma bëj gjumin e qetë fare. Ne po cajmë hall për pjesën tonë, se me nis 3-4 kutia në ujë, zdo kerni lek për investime tjera, po ti je në terezi….V6FGL7–(*D****P*) te kam then mos ja thuash dajes vetëm kur ta besh.

Hahahahaah…*D****P*–audiofile. Se ngelëm duke humb…. V6FGL7–Së do kemi problem dajën me i pari. 66666… *D****p*–Hahah…V6FGL7–8, 888880000 Lek per 3-4 pun boli kur tna bej der man.

(*D****P*)… *D****P*–Hahah…Q3QNV9–(*D****p*) ke hy shume borxh… V6FGL7– 86833723E..Q3QNV9–800…..*D****P*–Jo jo. Sjam borxh. Po me Bo 2-3 pun direkt se mbulojm gjith. Po pa merak. Se do ja dalim, Mbulojm deri ne 2…Q3 QNV 9–☺☺☺ Mire mire…*D****P*–

Shife se do na shkruj edhe primo per leket 392 Se po i bon ato dy pasqyrat. …Q3QNV9–Nga brasili, Ofare pasqyrash nga ku…*D****p*–Hapacloyd, Pasqyra, Nga brazili ke Ty. Final valencia…Q3QNV9–Thuj thojn dysheme mer…

*D****P*–audiofile. O daje pasqyrat nga mrena or burr, dopjo murë nga mrena… .Q3QNV9–Gjithe ai TÍO e rri tu nga brazili…Q3QNV9–Shume me pasqyra… *D****P*–Jo_jo Pasqyra daje… *D****p*–Neve ne ecuador ose dysheme ose canta 300 minimumi me shtet…



*D****p*-O daje në Brazil unë kam konfirmu dy kutia Hapaglloyt nga 109 copa pasqyrë. Dy kutia 109 dhe 109. Plus ktu kemi me canta këtë javë dhe javës tjetër me dysheme. ..V6FGL7– Kur te nisesh dy punt nje me çanta nje me dysheme atehere do jesh me i lire me dajën. Së ndryshe une dhe ty tenncion jemi der duke u nis. Pastaj ja lejm dajes nga ana vet…

*D****p*_ -Pa merak plako, Un ktu do jem deri ne fund te shkurtit. Pa nis kto punet gjitha nuk leviz….V6FGL7–Okay ti e din tani skemi qaa te bejm me shume. Mire vesh gje per anversin qaa u bo…

*D****P*–audiofile.

Dje ka shku dogana ka cu kutinë aty, ka shkarku bananet dhe e ka marrë prap kutinë direct. Ja po presim letrat tashi po unë do e provoj edhe në depo, do coj njerëz në depo tma nisin me video me gjona tma shpojnë me trepan tma shikojnë a ka mall mrena kutia apo jo. …V6FGL7–

Ka maru pun ajo vl. Nejse….

*D****P*–Jo jo. Un do e provoj deri ne fund. Shife per ke daja mos u mer me ate pjes…V6FGL7–Okay ti provoje… Q3QNV9—Na merr %. 25% per kuti. Ti kemi gjonat e qarta se me syt. Bera debate. Marshallah. Mos e ngacmoni Bolin..

*D****P*–Daje, Nga brazili nuk esht sy. Esht pasqyr, Nga mrena ke muri ne fund, Dopio mur…S7DEGI–Lek sa te doni, Ju jep boli…Q3QNV9——Ok…



*D****P*–Dmth mbas motorrit por nga mrena kutis…S7DEGI–Hahaha. Tu henger drek ma baben jarn. Ju ben te fala tfala…

*D****P*–Te fala…V6FGL7–Te fala bol…Q3QNV9—Ju boft mire. E paë… S7DEGI–Tfala paci po me ben instruktazh si me u rujt. Hiqni telefonat thot po hapen sky… *D****p*–Ka te drejt…Q3QNV9—Hhahahahahah…

*D****P*–Pz_e_madh gjoja par qe kam mendu kur esht kap puna edhe sky. A ju besohet qe punen se dinte asnji pervec meje edhe pronarit firmes… *D****P*–audiofile. O vlla përzotin vetëm atë foton kshu nga mrena, ca kam pa dhe ato që kanë pas gjonat aty.

Edhe asnji zdinte informacione fare, biles edhe pronari I firmës më ka pyt ditën e fundit, doli një kuti. Ka dal kutia me filan numër në fund dmth me 6 në fund a është kjo kutia me mall? Jo nuk është ajo. Edhe ai zdinte gjo se kush kishte mall. Jo nuk është ajo është tjetra. Ok presim se akoma ska dal….



*D****P*–vetem telefonat ne momentin qe dhash adresat e firmes ktu ne sky boom…S7DEGI–Plaku mka then para 2 javesh. Kan ardh dosje ne shqipri per disa persona dhe shqiptar nga vendet latine dhe europa anglia shum. Po hetohen shum persona. Dhe vetem per kto sky prz…V6FGL7–Vkkkk mor. Te hetohen…S7DEGI–Ishalla bijem nje sektor te gjith badhk tbajm muhabet…



*D****P*–O plak shife ther ate emrin tim. Thuj babit…Q3QNV9–O pika vej nji cpr text. Nuk po dijme gjo. Te gjithe po punojn Me sky Hahahhahaha… *D****P*–O daje e kam edhe se perdor. Aty e kam ne cant. Cpr, Skam ansji kontakt….S7DEGI—Hahahaa…Q3QNV9–Me bej mue…



*D****p*- Daje, Ja ta jap tani sa e neza, Hahaha e mbakam mend kodin kisha 2 muj se nez….” Në bisedë, shtetasi Besmir Murtati, duke qenë se ka folur në privat me shtetasin Ismail Zenelin lidhur me faktin që kanë pakënaqësi me (*D****P*) për shkak se nuk po nis ngarkesë dhe në mënyrë indirekte shtetasi Besmir Murtati i shpreh pakënaqësinë duke i vënë në dukje që do prishë marrëdhëniet me shtetasin Ismail Zeneli nëse nuk nis ngarkesën, duke dërguar mesazhin:

“Kur te nisesh dy punt nje me çanta nje me dysheme atehere do jesh me I lire me dajen. Së ndryshe une dhe ty tenncion jemi der duke u nis. Pastaj ja lejm dajes nga ana vet…..”. Gjithashtu, në bisedë evidentohet që ngarkesa që do niset nga Brazili do jetë në pjesën fundore të konteinerit, pas murit të kondicionerëve, i fshehur mes dy shtresave.