Ditë “të vështira” i presin, këto janë shenjat më pafat të marsit

Teksa presim të hyjmë në muajin e parë të pranverës, energjitë kozmike rreshtohen për të sjellë një ndryshim dhe transformim në të gjitha shenjat.

Me Merkurin, Venusin, Marsin dhe Saturnin tek Ujori, si dhe Uranin dhe Jupiterin te Peshqit, këto ndryshime nuk do të jenë shumë të lehta për të gjithë, sidomos për ata që i përkasin shenjave të pafat të marsit.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Këtë muaj jeta juaj është plot me ulje-ngritje. Dielli te Peshqit shkakton nervozizëm dhe ndikon në vetëbesimin e tyre. Ndikohet fuqishëm edhe mënyra se si ata komunikojnë me të tjerët. Kështu që këto ditë kërkohet durim në të gjitha fushat, vëmendje e madhe ndaj fjalëve tuaja dhe veçanërisht mendim serioz kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve të reja.

Gaforrja

Vështirësi financiare parashikohen këtë muaj, pasi kalimet e yjeve nuk janë në favorin tuaj. Do bëni shumë për të ruajtur atë që keni fituar, në një kohë kur fillimet e reja të biznesit nuk favorizohen. Kushtojini vëmendje fjalëve tuaja, pasi janë të mundshme keqkuptimet me kolegët dhe familjen dhe në përgjithësi përpiquni të reduktoni burimet e stresit, sepse shëndeti juaj nuk është në rrugë të mira.

Shigjetari

Horoskopi mujor i Shigjetarit për Mars 2024 parashikon që këtë muaj do të ketë momente gëzimi dhe lumturie, por edhe momente pasigurie dhe dyshimi. Mund të keni mundësinë ta çoni marrëdhënien tuaj një hap më tej, por duhet të tregoni kujdes, pasi vështirësitë dhe keqkuptimet do të jenë në krye. Kujdesuni edhe për sjelljen tuaj në punë dhe marrëdhëniet tuaja me kolegët dhe mos harroni të mbështeteni në forcat tuaja nëse doni të arrini diçka.