Ditë e ngrohtë me diell, ja sa shkojnë temperaturat

Territori Shqiptar në pjesën më të madhe të tij do të jetë nën dominmin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, ku gjatë paradites do të ketë dominim të kthjellimeve.

Por do të ketë dhe kalime të pakta të vranësirave kryesisht në zonat Lindore.

Ndërsa në pjesën e dytë të ditës vranësirat do të bëhen më të dukshme, ku në zonat Verilindore do të krijojnë mundësi për momente me pika shiu.

Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes, por do të rriten ndjeshëm në mesditë duke u luhatur nga 2°C deri në 24°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 35 km/h kryesisht nga drejtimi Veriperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.