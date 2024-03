Saimir Tahiri: 21 janari, ditë e zezë për drejtësinë, pse hesht prokuroria?!

Ministri i Brendshem Saimir Tahiri komenton pervjetorin e 21 janarit duke e cilesuar kete, nje dite te zeze per drejtesine.

"Sot eshte dite me e zeze per Drejtesine! 4 vjet me pare u vrare 4 qytetare, ndersa sot nuk ka ende te denuar. Krim ata qe vrane. Krim ata qe urdheruan. Krim ata qe mbuluan politikisht. Krim ata qe nuk ben drejtesi e nuk denuan njeri", shkruan Tahiri ne faqen e tij zyrtare.

"Eshte krim qe vazhdon, deri kur drejtesia te bej drejtesi. Prokuroria ka ne dore nje hetim te plote, te nisur muaj me pare. Por ende nuk ka asnje pergjigje. Cfare behet? Perse hesht Prokuroria? Per cilen arsye nuk konkludohen hetimet?- shkruan Tahiri.

Sipas tij, "heshtja e institucioneve te drejtesise, eshte krim me i rende akoma".