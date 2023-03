Dita nis me kthjellime, si pritet të jetë moti gjatë ditës

Masat ajrore të qëndrueshme që kanë përfshirë pjesën më të madhe të rajonit të Ballkanit do të diktojnë kushtet e motit edhe në territorin shqiptar, duke sjellë gjatë paradites intervale të gjata me kthjellimeve në pothuajse gjithë vendin tonë.

Por parashikohet që në pjesë e dytë të ditës të ketë shfaqje të vranësirave të pakta e kalimtare në të gjithë territorin, ku më të fokusuara vranësirat do të jenë përgjatë kufirit Lindor.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga -2°C deri në 17°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 1 – 2 ballë.

Kosova

Deri në orët e mesditës pothuajse e gjithë Kosova parashikohet të jetë nën dominimin e kthjellimeve, ku vranësira të pakta do të ketë në zonat Veriore të vendit.

Ndërsa në pjesë e dytë të ditës parashikohet që i gjithë territori të ketë kalime të pakta vranësirash, ku pritet që më të fokusuara vranësirat të jenë në zonat Veriore dhe Lindore. Por nuk pritet të krijojnë mundësi për reshje në këto zona të Kosovës.

Maqedonia e Veriut

Territori i MV edhe gjatë ditës së enjte do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë në pjesën e parë të ditës dhe në zonat perëndimore të MV.

Ndërsa pasditja dhe mbrëmja do të sjellin kalime të pakta vranësirash në të gjithë Maqedoninë, ku më të theksuara do të jenë në zonat Lindore.

Rajoni dhe Evropa

Gadishulli Skandinav dhe Evropa Lindore do të jenë nën ndikimin e ciklonit të Islandës, duke bërë që të kenë vranësira të dendura dhe reshje dëbore. Gjithashtu me vranësira dhe reshje shiu paraqiten Britania e Madhe dhe pothuajse e gjithë Qendra e kontinentit.

Ndërsa Evropa Jugore parashikohet të jetë në pjesën më të madhe nën dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë në Jugperëndim të kontinentit Evropian.