Dita nis me kthjellime, si do të ndryshojë moti orët në vijim

Deri në orët e mesditës parashikohet që kthjellimet të jenë mbizotëruese në pothuajse gjithë vendin tonë, ku intervalet e gjata me diell do të jenë më presente në zonat bregdetare dhe në qytetet e zonës së ulët.

Ndërsa në pjesën e dytë të ditës do të kemi shtim gradualisht të vranësirave të cilat më të dukshme priten të jenë në zonat Veriore të territorit Shqiptar, por nuk do të mund të sjellin reshje.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 2°C deri në 22°C. Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor kryesisht duke sjellë në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë.

Kosova

Pjesa e parë e ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve të shumta në pothuajse gjithë territorin e Kosovës, ku më të dukshme orët me diell do të jenë në zonat perëndimore dhe Jugore.

Ndërsa pasditja dhe kryesisht mbrëmja do të shfaqin vranësirat në të gjithë vendin, të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat Veriore dhe Veriperëndimore. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të riten në Kosovë, ku maksimumet do të ngjiten edhe në 15°C.

Maqedonia e Veriut

Kushtet e qëndrueshme atmosferike kanë përfshirë të gjithë territorin e MV duke bërë që deri në orët e pasdites pothuajse i gjithë vendi të jetë në mbizotërimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave.

Ndërsa në vijim pritet që vranësirat të bëhen më të dukshme në territor, ku më të fokusuara do të jenë në zonat Veriperëndimore gjatë orëve të vonë të natës. POR nuk do të mundë të sjellin reshje në MV.

Rajoni dhe Evropa

Zhvillimi i Ciklonit të Islandës do të diktojë kushtet atmosferike në pothuajse të gjithë kontinentin Europian duke sjellë mot të paqëndrueshëm, ku vendet nordike dhe Lindja e kontinentit paraqiten me vranësira dhe reshje dëbore.

Gjithashtu me reshje shiu paraqitet Evropa Qendrore dhe Veriu i rajonit të Ballkanit. Ndërsa pjesa tjetër e gadishullit të Ballkanit dhe Evropa Jugperëndimore parashikohet të jenë në mbizotërimin e kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare./abcnews.al