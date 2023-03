Dimër i shkurtër në Pranverë, meteorologu: Të mërkurën temperatura do të shkojnë deri në -3 gradë Celsius

Mos i hiqni palltot nga garderoba juaj, pasi këto ditë Shqipëria do të jetë e përfshirë nga temperatura tipike dimri.

I gjithë territori shqiptar është përfshirë nga reshje shiu, në mjaft raste edhe me shtrëngata dhe breshër, si dhe ulje të temperaturave me të paktën 5 gradë. Por duke filluar nga e marta, temperaturat do të vijojnë të zbresin deri në -3 gradë.

Hakil Osmani për Tv Klan: Gjatë ditës së martë do të kemi një tjetër rënie të ndjeshme të temperaturave të ajrit me të paktën 5 gradë Celsius, duke bërë që temperaturat në orët e para të mëngjesit në zonat malore të regjistrojnë edhe -1 gradë Celsius. Dita e mërkurë do të sjellë sërish rënie të temperaturave të ajrit në -3 gradë Celsius.

Në zonat malore do të rikthehen reshjet e deborës.

“Priten të jenë prezente në 700 m mbi nivelin e detit, më të fokusuara do të jenë në zonat verilindore dhe shumë më pak në juglindje të Shqipërisë.”

Java do të mbyllet me mot të paqëndrueshëm, por me temperatura që do të rriten sërish.

“Priten të rikthehen duke filluar nga dita e premte dhe në vijim, po ashtu edhe pjesa e parë e muajit Prill."

Ndërsa në 15-ditëshin e dytë të Prillit, i gjithë vendi do të përfshihet nga temperatura të larta dhe ditë me diell.