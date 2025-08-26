Dimal Basha kryekuvendar i Kosovës, i pari nga Shqipëria e uron Presidenti Begaj
Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 12:15
Kosovë&Rajon
Urimi i parë për Dimal Bashën pas zgjedhjes së tij në krye të Kuvendit të Kosovës është Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kreu i Shtetit shprehet se bashkëpunimi politik që u shpërfaq sot me 73 votat pro Bashës, duhet të intensifikohet dhe të vijojë ti sjellë benefite Kosovës.
“Urime, z. Dimal Basha, për zgjedhjen në krye të Kuvendit të Kosovës! Bashkëpunimi politik dhe institucional është një domosdoshmëri që uroj dhe shpresoj të vijojë në të mirë të Kosovës e qytetarëve të saj”, shkruan Begaj.