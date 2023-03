Dikur vrau ish-bashkejetuesen dhe u shpall në kerkim nga Interpoli, kush është autori i masakrës në Paskuqan

Dan Hutra është autori i dyshuar të ngjarjes së rëndë në Paskuqan.

Ai shkoi në shtëpinë e ish-gruas dhe qëlloi me armë duke vrarë dy persona dhe plagosur tre të tjerë.

Në vitin 2007, ai është akuzuar për vrasjen me thikë të bashkëjetueses së tij, Dafina Havalja, me të cilën bashkejetonte në një banese me qira në një lagje të Tiranës.

Në atë kohë Hutra kishte qëne emigrant në Greqi dhe menjëherë pas krimit Interpoli u vu në lëvizje, se ai mund të arratisej nga momenti në moment.