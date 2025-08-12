LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Digjet “Syri i Kaltër”, vijojnë flakët në parkun natyror, evakuohen 500 turistë

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 09:59
Aktualitet

Digjet “Syri i Kaltër”, vijojnë flakët në parkun

Zjarri në zonën natyrore të Syrit të Kaltër në Sarandë, i cili shpërtheu pasditen e djeshme, ka vazhduar edhe gjatë natës me intensitet më të ulët. Mëngjesin e sotëm, përpjekjet për shuarjen e flakëve po vijojnë me ndërhyrje ajrore, ku një avion Canadair dhe një helikopter po punojnë për të ndalur përhapjen e zjarrit.

Për shkak të rrezikut të lartë, autoritetet kanë marrë vendimin për të evakuuar mbi 500 turistë nga parku natyror, duke garantuar sigurinë e tyre. Përkohësisht, është ndaluar qarkullimi në segmentin rrugor Muzinë–Sarandë, pasi flakët kanë arritur deri në rrugë. Situata mbetet problematike edhe në segmentin Bistricë–Muzinë.

Në fshatin Pecë, vatra e zjarrit është neutralizuar gjatë natës, por situata në bashkinë Finiq mbetet alarmante. Në fshatin Leshnicë e Poshtme, disa banesa janë dëmtuar rëndë nga flakët, të cilat prej disa ditësh po përhapen nga një fshat në tjetrin, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme.

Një vatër tjetër zjarri u regjistrua pasditen e djeshme në Poliçan, në zonat malore të Beratit, ku flakët kanë djegur sipërfaqe të mëdha pyjore dhe po i afrohen me shpejtësi banesave.

Ministria e Mbrojtjes, Emergjencat Civile dhe strukturat vendore të të gjitha bashkive janë në gatishmëri maksimale dhe po bashkëpunojnë ngushtë me forcat zjarrfikëse për të menaxhuar dhe kontrolluar situatën e zjarreve në të gjithë territorin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion