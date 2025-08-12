Digjet “Syri i Kaltër”, vijojnë flakët në parkun natyror, evakuohen 500 turistë
Zjarri në zonën natyrore të Syrit të Kaltër në Sarandë, i cili shpërtheu pasditen e djeshme, ka vazhduar edhe gjatë natës me intensitet më të ulët. Mëngjesin e sotëm, përpjekjet për shuarjen e flakëve po vijojnë me ndërhyrje ajrore, ku një avion Canadair dhe një helikopter po punojnë për të ndalur përhapjen e zjarrit.
Për shkak të rrezikut të lartë, autoritetet kanë marrë vendimin për të evakuuar mbi 500 turistë nga parku natyror, duke garantuar sigurinë e tyre. Përkohësisht, është ndaluar qarkullimi në segmentin rrugor Muzinë–Sarandë, pasi flakët kanë arritur deri në rrugë. Situata mbetet problematike edhe në segmentin Bistricë–Muzinë.
Në fshatin Pecë, vatra e zjarrit është neutralizuar gjatë natës, por situata në bashkinë Finiq mbetet alarmante. Në fshatin Leshnicë e Poshtme, disa banesa janë dëmtuar rëndë nga flakët, të cilat prej disa ditësh po përhapen nga një fshat në tjetrin, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme.
Një vatër tjetër zjarri u regjistrua pasditen e djeshme në Poliçan, në zonat malore të Beratit, ku flakët kanë djegur sipërfaqe të mëdha pyjore dhe po i afrohen me shpejtësi banesave.
Ministria e Mbrojtjes, Emergjencat Civile dhe strukturat vendore të të gjitha bashkive janë në gatishmëri maksimale dhe po bashkëpunojnë ngushtë me forcat zjarrfikëse për të menaxhuar dhe kontrolluar situatën e zjarreve në të gjithë territorin.