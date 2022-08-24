LEXO PA REKLAMA!

Digjet Palasa/ Rrezikohen vilat e oligarkëve, Peleshi dërgon me urgjencë helikopter me ujë

Lajmifundit / 24 Gusht 2022, 09:19
Aktualitet

Një zjarr i madh ka përfshi zonën Llogarasë ditën e martë, ndërsa të paktën 3 zjarrëfikës kanë qenë në terren për të mundësuar shuarjen e flakëve.

Brenda pak minutash nga përhapja e flakëve ka mbërritur një helikopter në zonën e Palasës në Vlorë, për të mundësuar mbajtjen e tyre nën kontroll dhe fikjen.

Nuk dihet saktësisht se sa hektarë tokë janë djegur, ndërsa pritet nga moment në moment shuarja e flakëve falë ndërhyrjes së helikopterit.

Zjarri ka rënë pranë vilave të ologarkëve në zonën e Palasës, që siç duket ka alarmuar Niko Peleshin.

Para disa javësh deklaronte në Kuvend se nuk kishte efektivitet financiar ngritja e një helikopteri për shuarjen e zjarreve.

 

