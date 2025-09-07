Digjen dy makina luksoze të parkuara në rrugë në Shkodër, policia nis hetimet
Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 12:41
Aktualitet
Dy makina luksoze moren flake teksa ishin te parkuara ne rruge ne Prekal. Policia ka nisur hetimet per ngjarjen.
Shkodër / Informacione paraprake
Rreth orëve të para të mëngjesit, në fshatin Prekal, kanë marrë flakë dhe janë djegur dy automjete tip “Benz” dhe “Range Rover”, në përdorim nga shtetasi E. N., 35 vjeç, të cilat kanë qenë të parkuara në rrugë, në afërsi të banesës së tij.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe të shkakut të rënies së zjarrit.