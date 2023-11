Dielli në Shigjetar, këtyre 4 shenjave të horoskopit u merr jeta për mirë

Është koha për të lënë pas moshën intensive dhe emocionale të Akrepit dhe për të kaluar në shkëlqimin dhe energjinë e Shigjetarit. Çdo shenjë mund të përfitojë nga dashuria e Shigjetarit për ndryshimin dhe argëtimin dhe të shijojë gëzimet që ofron jeta.



Këtë vit sezoni i Shigjetarit fillon më 22 nëntor, kur Dielli do të hyjë në këtë shenjë. Sezoni i Shigjetarit do të zgjasë deri më 22 dhjetor dhe pak para Krishtlindjeve na jep të gjitha furnizimet për të synuar lart dhe për të besuar te synimet dhe ambiciet.

E nënshkruar nga Shigjetari, kjo shenjë zjarri i përket ndryshimeve, që do të thotë se ata që i përkasin plejadës së saj janë jashtëzakonisht të gjithanshëm dhe duan të eksplorojnë dhe ndryshojnë. Ajo drejtohet nga planeti Jupiter, prandaj konsiderohen si njerëz me fat që në fund arrijnë të bëjnë gjithçka siç duhet.

Stina e Shigjetarit është koha e duhur për të ndryshuar qëndrimin dhe filozofinë tonë të jetës. Është koha kur para nesh hapen rrugë dhe perspektiva të reja. Tani është koha e duhur për të synuar përpara dhe për të besuar në forcat tona.

Me energjinë e Shigjetarit të gjallë dhe gjithmonë të hapur ndaj përvojave të reja, ne mund të arrijmë gjithçka që duam, për sa kohë që nuk e lëmë spontanitetin dhe entuziazmin të na verbojë.

Pritet që Shigjetarët të kenë të drejtën e tyre gjatë ditëlindjes së tyre. Gjatë këtij muaji ata do të shohin që dëshirat e tyre të përshtaten me universin dhe të realizohen.

Në të njëjtën kohë, shenjat e tjera të zjarrit (Dashi dhe Luani) do të ndihen të sigurt dhe plot energji, falë elementit të përbashkët që i bashkon me Shigjetarin. Të njëjtën ndjenjë pozitive duhet të ndjejnë edhe shenjat e tjera të ndryshueshme (Binjakët, Virgjëresha, Peshqit). Peshqit në veçanti mund të presin më shumë ambicie dhe lidhje me brendësinë e tyre. Duke pasur të njëjtin sundimtar si Shigjetari, Jupiterin, ata do të ndihen më të sigurt për veten dhe besimet e tyre.