Diell dhe temperatura deri në 31 gradë, parashikimi i motit për sot

Pjesa e parë e ditës pritet të jetë me kthjellimesh dhe vranësira të lehta, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë në zonat e ulëta dhe vijën bregdetare. Ndërsa vranësirat më të fokusuara do të jenë në zonat malore përgjatë shtrirjes Veriore dhe Verilindore të Shqipërisë duke rrezikuar rrebeshe të izoluara shiu. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin largim të reshjeve, por shtim të lagështirës në ajër në të gjithë territorin e vendit.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por ulen në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 31°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi kryesisht Veriperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.