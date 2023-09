"Diçka nuk shkon me partnerin", ja shenjat që do të kenë fundjavë të tensionuar

Dashi

Të shtunën gjatë orëve në vijim nuk do ndiheni plotësisht mirë me veten apo me partnerin tuaj pasi keni shumë dyshime edhe për marrëdhënien tuaj. Mundohuni të qetësoni tensionet.

Demi

Të shtunën, më në fund do të gjeni pak qetësi pasi ditët e fundit janë karakterizuar nga agjitacion. Pjesërisht fajin e ka puna dhe pjesërisht partneri që nuk ju ka dhënë përgjigje. Bëhuni gati për një fundjavë pushimi dhe rikuperimi psiko-fizik.

Binjakët

Gjatë së shtunës do të ndjeni ndikimin e Mërkurit dhe Venusit që do t’ju bëjë të pathyeshëm nga të gjitha këndvështrimet, nga puna në dashuri. Megjithatë, mund të ketë disa grindje përpara, si në aspektin e punës ashtu edhe në atë të dashurisë.

Gaforrja

Të shtunën do të ndiheni shumë mirë edhe nëse keni ende çështje për të zgjidhur dhe nuk keni as forcë dhe as dëshirë të debatoni me dikë. Sepse jeni të lodhur dhe të mërzitur.

Luani

Të shtunën së shpejti do të merrni një lajm të shkëlqyer që do t’ju mbajë të lumtur gjatë gjithë fundjavës. Edhe në dashuri po përjetoni një periudhë të lumtur pasi jeni më se të lumtur me partnerin. Jupiteri ju jep shanse të mira për sukses në punë.

Virgjëresha

Të shtunën do të përballeni me një moment stresi për shkak të disa personave që përpiqen t’ju fusin një fole në rrota. Tani është koha për t’u përballur me këta njerëz dhe për të pyetur pse sillen. Me qetësi, pa u grindur fare.

Peshorja

Gjatë ditës së shtunë do t’ju duhet të përballeni me disa tensione në punë. Asgjë nuk ju ka shkuar mirë në ditët e fundit. Mundohuni të largoheni për pak për të rimbushur bateritë tuaja.

Akrepi

Të shtunën ju po kërkoni një mënyrë për të dalë nga rëra e gjallë, por nuk mungojnë momentet e dekurajimit. Këshilla e yjeve është të rishikoni disa marrëdhënie personale. Kini besim, muaji juaj do të jetë tetori.

Shigjetari

Të shtunën do të jetë paksa e përmbajtur për ju. Nuk ndiheni në formë të shkëlqyer dhe as nuk dëshironi të përballeni me pengesa në rutinën tuaj. Mundohuni t’i bëni gjërat më me qetësi.

Bricjapi

Të shtunën do të jetë një ditë e vështirë dhe e ndërlikuar për ju, veçanërisht kur bëhet fjalë për dashurinë. Shumë prej tyre janë të larguar fizikisht nga partneri i tyre, për shkak të punës, të tjerë janë tepër xhelozë dhe shpesh nuk sillen në mënyrë racionale.

Ujori

Të shtunën po fillon për ju një periudhë më e mirë se ajo e mëparshme me yjet që do t’ju buzëqeshin sërish. Lëreni për pak punën mënjanë për t’i dhënë më shumë rëndësi jetës suaj private.

Peshqit

Të shtunën mund të përjetoni një rikthim, por mbani mend se supat e ngrohura nuk janë kurrë një zgjedhje e mirë. Vazhdoni të mbroni zgjedhjet tuaja pa u kthyer prapa.