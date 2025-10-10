LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 16:28
Aktualitet

Dhunoi rojen e Gjykatës së Vlorës, arrestohet avokati Redi Llani

Policia e Vlorës ka arrestuar avokatin Redi Llani pasi dhunoi fizikisht rojen e sigurisë në Gjykatën e Vlorës.

Policia e akuzon atë për goditje për shkak të detyrës.

Njoftimi i Policisë së Vlorës:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë, për veprën penale “Goditjet për shkak të detyrës”, shtetasin R. Ll., 42 vjeç, banues në Vlorë, me profesion avokat, pasi më datë 10.10.2025, rreth orës 12:30, në ambientet e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, gjatë një konflikti, ka goditur me grusht në fytyrë punonjësin në detyrë të sigurisë së objektit të këtij institucioni, shtetasin F. M., 60 vjeç, i cili ka pësuar dëmtime në fytyrë. Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

