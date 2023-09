Dhunoi policin në Tiranë, arrestohet 29-vjeçari, ja çfarë kishte në banesë

Është arrestuar 29-vjeçari me inicialet B. B., i cili në bashkëpunim me 4 persona të tjerë të shpallur në kërkim, dyshohet se goditi në orët e para të mëngjesit një efektiv policie dhe një të afërmin e tij për motive të dobëta, sipas policisë.

Gjatë kontrollit të banesës së tij, 29-vjeçarit iu gjetën dhe sekuestruan 3 jelekë antiplumb, veshje kamuflazhi si ato të forcave speciale angleze, një shkop gome si ato të policisë dhe sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis.

Gjithashtu u shpallën në kërkim një 35-vjeçar me inicialet B. B., një 25-vjeçar me inicialet Sh. B., një 31-vjeçar me inicialet B. B., dhe një 34-vjeçar me inicialet B. A.