LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dhunoi kunatin pas sherrit në familje, policia e merr nën akuzë 48-vjeçaren në Fier

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 14:41
Aktualitet

Dhunoi kunatin pas sherrit në familje, policia e merr nën akuzë

Një 48-vjeçare është marrë nën akuzë nga Policia e Fierit, pasi akuzohet se ka dhunuar kunatin e saj pas një konflikti në familje.

Burime zyrtare bënë sot me dije se specialistët për Hetimin e Krimeve referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për të dyshuarën M. F., 48 vjeçe, banuese në Portëz.

“Ajo dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të bashkëshortit të saj, për motive të dobëta”, tha policia, por pa dhënë detaje rreth dinamikës dhe shkaqeve të ngjarjes.

Hetimet e mëtejshme për zbardhjen e plotë të sherrit në familje do i kryejë prokuroria vendore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion