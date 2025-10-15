Dhunoi ish-partneren dhe e mori me forcë në makinë, arrestohet 58-vjeçari në Korçë
Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 11:28
Aktualitet
Një 58-vjeçar është arrestuar në Korçë pasi dyshohet se ka marrë me forcë në makinë ish-partneren dhe më pas e ka dhunuar atë.
Sipas policisë, në pranga ka rënë shtetasi me iniciale L.G., 58 vjeç.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë arrestuan në flagrancë shtetasin L. G., 58 vjeç, banues në Korçë, pasi dyshohet se ka marrë me forcë në automjet, një shtetase me të cilën ka patur lidhje intime, dhe ka ushtruar dhunë fizike ndaj saj”, thuhet në njoftimin e policisë.