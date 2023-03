Dhunoi gruan, arrestohet 43-vjeçari nga Belshi

Policia e Elbasanit ka arrestuar një 43-vjeçar me iniciale F.B, i cili akuzohet për dhunë fizike dhe psikologjike ndaj gruas së tij.

Gjithashtu uniformat blu kanë prangosur një tjetër shtetas i cili për motive të dobëta ka goditur me grushte shtetasin Y. Q.

DVP Elbasan:

Nga specialistët e Hetimit të Krimit të Komisariatit të Policisë Cërrik u arrestua në flagrancë shtetasi F. B., 43 vjeç, banues në Belsh, për veprën penale “Dhuna në familje”, pasi ka ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj bashkëshortes së tij.

Specialitët e Qarkullimit Rrugor në DVP Elbasan arrestuan në flagrancë shtetasin K. C., 48 vjeç banues në fshatin Valas, Elbasan, për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”, pasi në aksin rrugor Cërrik-Papër, u kap duke drejtuar mjetin, në gjendje të dehur.

Specialistët e Hetimit të Krimit të Komisariatit të Policisë Librazhd proceduan penalisht shtetasin F. H., 42 vjeç, banues në fshatin Urake, Prrenjas, për veprën penale “Plagosja e lehtë me dashje”, pasi gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me grushte shtetasin Y. Q.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.