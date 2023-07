Dhunoi anëtarët e familjes Kaçi, ky është shoferi i kryeparlamentares Nikolla, u arrestua pas ngjarjes

Personi në foto është Martin Nikolla, shoferi i kryeparlamentares Lindita Nikolla, i cili dhunoi paraditen e së dielës (30 korrik) anëtarët e familjes Kaçi. Martin Nikolla përdori edhe armën e shërbimit duke qëlluar në ajër dhe fatmirësisht nuk pati të lënduar.



Pas ngjarjes ai u përjashtua nga Garda dhe u vendos në prangat e policisë. Në dëshminë e tij të dhënë për policinë, ai u shpreh se se ka qëlluar me armë në ajër, por sipas tij qëllimi ka qenë për të ndalur sherrin e nisur.

“Konflikti nga nisur nga pala tjetër. Na kanë ardhur në shtëpi dhe na kanë kërcënuar, duke na thënë do ju vrasim , nuk duam t’ju shikojmë në rrugë. Kemi tentuar të ulim gjakrat, por ata kanë qenë shumë të dhunshëm dhe na kanë qëlluar me grushte. Kur pashë që u agravuar situata kam qëlluar me armë në ajër që të shmang një përplasje më të rëndë. Është pala tjetër ajo që na ka provuar në çdo rast dhe nuk na lejonin në rrugë. Duke qëlluar në ajër kam shmangur një përplasje më të rëndë midis familje”, ka treguar Nikolla.

I moshuari, Pjetër Kaçi, i cili u dhunua nga vëllezërit e familjes Nikolla u shpreh se konflikti ka nisur për rrugën dhe plani për dhunimin e tij ka qenë i planifikuar.



Ai u shpreh se njëri prej vëllerzrve, Arbeni, i ka prerë rrugën kur dërgoi lopën në parcelë dhe i ka thënë se “ky vend do lahet me gjak”.

“Dje unë shkova çova lopën në parcelë. Ka qenë plan i kurdisur. Ka ardhur djali i madh. Më tha hë, shyqyr që më fole, dhe erdhi prej atje këtu dhe tha do të lahet me gjak ky vend. Më pas erdhën kalamajtë dhe gruaja ime. I kam çuar pleqtë me zakon të Mirditës, nuk i ka pranuar. Nuk e di ku i kam rënë në qafë”, tha i moshuari.

Më pas shtoi “Ka hyrë fërkimi për dy kolona. Tjetër gjë nuk kam pas me ta. I kemi pas nënat motra, i kam të afërm. Unë i kam prurë këtu. Shteti mbaroi detyrën e vet, sepse kolonat nuk duhet t’i kishte prishur pa vendim gjykate. Më pas erdhën për të prishur këtë rrugën këtu. Unë nuk di se qysh me bo me ata. Gruaja e Martinit ka ardhur këtu dhe më ka sharë, ka thënë fjala të pista. Dhe gruan e tij e kam të afërme. Këta janë prishur mendsh, kujtojnë se kanë prekur qiellin me dorë. Kanë myt veten dhe mua”, tha 80-vjeçari për News24.