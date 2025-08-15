Dhunohet futbollisti i Skënderbeut në Korçë, 2 të arrestuar dhe 4 të tjerë nën hetim
Një futbollist i skuadrës së Skënderbeut, Saleh Salem, 26 vjeç, është dhunuar me sende të forta pas një sherri në Korçë. Ai u dërgua në spital dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.
Policia e Korçës ka arrestuar dy persona dhe ka nisur hetimet për katër të tjerë të përfshirë në ngjarje. Në pranga ranë Vangjel Jovani dhe Thanas Veshi, të dy 24 vjeç dhe banues në fshatin Polenë, të akuzuar për plagosje të rëndë me dashje.
Katër të tjerët, proceduar në gjendje të lirë, janë: Th.V., 32 vjeç; A.Xh., 23 vjeç; J.O., 24 vjeç, të përfshirë në sherr; dhe Dh.M., 25 vjeç, i akuzuar për moskallëzim krimi, pasi kishte dijeni për incidentin dhe nuk e raportoi.
Sipas burimeve, rreth tre muaj më parë, futbollisti i dhunuar kishte kanosur me thikë një prej personave të arrestuar, Vangjel Jovanin, që mund të ketë shkaktuar tensionin që çoi në dhunë.
Njoftimi i Policisë Korçë:
Dhunuan për motive të dobëta, një 26-vjeçar, vihen në pranga 2 shtetas dhe në hetim 3 shtetas.
Gjithashtu, procedohet penalisht një 25-vjeçar, i pranishëm gjatë krimit, për moskallëzim.
Menjëherë pas njoftimit për një konflikt ndërmjet disa shtetasve, në lagjen nr. 16, shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë shkuan në vendngjarje, për të sqaruar rrethanat dhe identifikuar përgjegjësit. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale:
-u arrestuan shtetasit V. J., 24 vjeç dhe Th. V., 24 vjeç, të dy banues në fshatin Polenë, si dhe u proceduan në gjendje të lirë shtetasit Th. V., 32 vjeç, banues në fshatin Polenë, A. Xh., 23 vjeç, banues në fshatin Bulgarec dhe J. O., 24 vjeç, banues në fshatin Rëmbec, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, kryer në bashkëpunim, pasi dyshohet se për motive të dobëta, kanë dhunuar një 26-vjeçar, i cili aktualisht është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën;
-u procedua në gjendje të lirë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, shtetasi Dh. M., 25 vjeç, banues në fshatin Rëmbec.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.