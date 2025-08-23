Dhunohen fizikisht me njëra-tjetrën pushueset në bregdetin e Sarandës, policia i mer nën hetim
Policia e Sarandës ka marrë nën hetim dy gra, pas një përleshjeje fizike mes tyre në qytetin bregdetar. Njëra nga të dyshuarat është pushuese nga Tirana, ndërsa tjetra banore vendase.
Ngjarja ndodhi dje në lagjen nr. 4, ndërsa motivet e sherrit mbeten ende të paqarta. Burime zyrtare bëjnë me dije se përleshja ka ndodhur për motive të dobëta, ndërsa të dyshuarat janë 24 dhe 35 vjeçe.
“U referuan materialet për E. M., 24 vjeçe, banuese në Tiranë, dhe B. H., 35 vjeçe, banuese në Sarandë, pasi më datë 22 gusht, në lagjen nr. 4, për motive të dobëta, janë konfliktuar dhe kanë goditur me grushte njëra-tjetrën”, bëri me dije policia vendore.
Policia po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe për përcaktimin e rrethanave të sherrit.