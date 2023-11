Dhuna në Kuvend, SPAK nis hetimet dhe urdhëron sekuestrimin e pamjeve filmike

SPAK ka nisur zyrtarisht hetimet lidhur me ngjarjen e ndodhur këtë të hënë në Kuvend. Gjyakta e posaçme ka kërkuar sekuestrimin e pamjeve filmike pas kallëzimit të bërë nga mazhoranca për deputetin e opozitës Bledion Nallbati.

Mësohet se prokuror i çështjes do të jetë Elvin Gokaj.

Më herët, duke folur për kallëzimin e PD ndaj tij, socialisti Vullnet Sinaj tha se nëse SPAK do e thërrasë, do të paraqitet, pasi nuk ka frikë nga ata.

Sinaj theksoi se ishte deputeti Nallbati, i cili e goditi, por ai e priti grushtin me dorë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

‘Nëse SPAK më thërret do të shkoj. Nuk kam frikë nga drejtësia. Aty janë videot e se u kam pritur me dorë grushtin. Ai ka goditur por unë e kam pritur me dorë. Ndodhi ai incident që ndodhi. Mund të ndodhte dhe me një koleg tjetër. Si deputet them se duhet të ketë komision dhe për Berishën.’- tha Sinaj.

Kallëzimi në SPAK u bë nga Gazment Bardhi, i cili bëri me dije se ditën e sotme kanë depozituar kallëzimin penal ndaj deputetit socialist,Vullnet Sinaj dhe se paralajmëroi se në ditët në vijim do të kenë kallëzime të tjera.

“Ne e kemi çuar në SPAK është prgjigje e kallzimit tonë ndaj deputetit të PD Sinaj për goditje për shkak të detyrës dhe shpërdorim detyre. Në ditët në vijim do të kemi kallëzime të tjera për deputetë të tjerë”, tha Bardhi.

Kujtojmë se ditën e sotme kreu i Grupit Parlamentar të PS, Bledi Çuçi njoftoi kallëzimin penal ndaj deputeti demokrat, Bledion Nallbati, pas episodit që ndodhi tre ditë më parë në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, ku ky i fundit sulmoi fizikisht kolegun socialist Vullnet Sinaj.

Ai theksoi se socialistët nuk do të tolerojnë asnjë akt dhune, duke ftuar organet ligjzbatuese të bëjnë punën e tyre dhe t’i shkojnë deri në fund ngjarjes së 30 tetorit.