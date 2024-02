Dhuna ndaj rojes në Elbasan, prindërit mbledhje urgjente në shkollë: Të merren masa

Mbasditen e djeshme, shkolla 9-Vjecare Qamil Guranjaku në Elbasan pas publikimit të videos së dhunës ndaj rojes së shkollës, kreu një mbledhje urgjente me prindërit ku këta të fundit do të bënin deklarata për dhunën që organet ta shohin çështjen me seriozitet duke ndërmarë masa për të parandaluar ngjarje të tilla.

Përfaqësuesi i Këshillit të Prindërve, Robert Gajda shprehet se çështja të mos minimizohet pasi pranë ngjarjes ka pasur dhe fëmijë të cilët kanë parë këtë akt dhune.

Gjithashtu ai i bën thirrje prindërve të bashkëpunojnë për të nxitur autoritetet e tjera të arsimit, policisë që të garantojnë shkollat me oficerë sigurie, pasi nëse do të vazhdojmë të tolerojmë nuk do të kemi siguri për fëmijët tanë në shkolla.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për të është jashtë normales ku personi i cili ka goditur rojen është në gjëndje të lirë dhe nga komunikata e policisë është parë një komunikatë minimaliste ku shkruhej e kundërta e asaj që pamë në video.

Gajda gjithashtu pohon se në këtë shkollë ka pasur dhe situata të tjera të njëjta, ku shkolla është munduar me mjetet e saj të brendshme t’i adresojë në shërbime psikosociale, por disa situate dalin pertej mundësisë së shkollës për t’i ndrequr ato, çka duhet bashkëpunimi i fortë me organet ligjzbatuese.