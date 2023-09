Dhunoi bashkëjetuesen dhe kreu marrëdhënie seksuale me një 11-vjeçare, arrestohet 24-vjeçari, në pranga 9 të tjerë

Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 24 vjeçar, banues në kryeqytet, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetueses së tij.



Po ashtu dyshohet se ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase të mitur, 11-vjeç.

Njoftimi i policisë:

Vihen në pranga 10 shtetas dhe shpallet në kërkim 1 tjetër, për vepra të ndryshme penale. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2 arrestuan shtetasin D. L., 48 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij dhe fëmijëve të tyre të mitur. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 arrestuan shtetasit: - I. M., 63 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij; - M. B., 46 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi ka vjedhur një shumë parash në një banesë në Rrugën e Dibrës.



Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6 arrestuan shtetasit: - R. H., 24 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetueses së tij, si dhe dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase të mitur 11-vjeçe; - E. M., 30 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët e Komisariatit të Policisë Krujë arrestuan shtetasit: - A. L., 58 vjeç dhe M. M., 54 vjeç, të dy banues në Fushë Krujë, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet, pa leje drejtimi; - B. M., 20 vjeç, banues në Fushë Krujë, pasi ka thyer masën e sigurisë "Arrest në burg". Specialistët e Komisariatit të Policisë Rrugore arrestuan shtetasin Xh. B., 30 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin, në efektin e lëndëve narkotike. Gjithashtu, specialistët e Komisariatit të Policisë Rrugore ndaluan shtetasin D. D., 32 vjeç, banues në Tiranë, pasi Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë e ka dënuar me 1 muaj e 27 ditë burgim, për veprën penale ”Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt". - Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe po punojnë për kapjen e shtetasit S. P., 26 vjeç, banues në Tiranë. 26-vjeçari, ditën e djeshme, në rrugën “Qemal Stafa”, është konfliktuar për motive të dobëta dhe dyshohet se ka goditur me sende të forta shtetasin A. R., 32 vjeç, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.