Dhimbja e kokës: Si ta largoni atë me 6 lëvizje të thjeshta

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 50% e të rriturve në mbarë botën kanë përjetuar dhimbje koke vitin e fundit dhe rreth 30% vuajnë nga migrena. Nuk është një simptomë e thjeshtë, por një dhimbje e aftë të të shqetësojë ndjeshëm dhe të mos të lejojë të përballosh detyrimet e përditshmërisë.

Pavarësisht nëse zgjat më pak apo më shumë dhe sa e fortë është dhimbja, ju patjetër që po kërkoni lehtësim. Këtu janë gjashtë praktika që mund të zbatoni për të reduktuar shpeshtësinë dhe intensitetin e dhimbjeve të kokës me vulën e miratimit nga ekspertët e Mayo Clinic:

1. Ushtroni rregullisht

Ushtrimi është i mirë për trupin, por edhe për trurin . Është ndoshta ndryshimi më efektiv i stilit të jetesës për reduktimin e sulmeve të dhimbjes së kokës. Ai lehtëson stresin dhe redukton tensionin që mund të shkaktojë dhimbje koke. Ai gjithashtu lëshon endorfinë që bllokon sinjalet e dhimbjes në tru. Synoni për 30 minuta ushtrime të moderuara të paktën pesë ditë në javë, ose 150 minuta në javë.

2. Kufizoni kafeinën

Disa medikamente kundër dhimbjes së kokës pa recetë përmbajnë kafeinë. Në të vërtetë, një sasi e vogël mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjes së kokës. Megjithatë, përdorimi i rëndë i kafeinës rrit presionin e gjakut dhe mund të shkaktojë dhimbje koke. Deri në 400 mg kafeinë në ditë konsiderohet një sasi e sigurt për shumicën e të rriturve. Pijet e gazuara dhe pijet energjetike janë shpesh të pasura me kafeinë, kështu që shikoni me kujdes marrjen tuaj. Çdo reduktim mund të ndihmojë, ndaj synoni jo më shumë se një filxhan kafe ose çaj në ditë.

3. Hani një dietë të shëndetshme

Disa njerëz me dhimbje koke kronike ose migrenë kanë gjetur lehtësim duke ndryshuar dietën e tyre , duke eliminuar disa ushqime që mund të jenë përgjegjëse për dhimbjet e kokës. Kontrolloni përbërësit e ushqimit, pasi shumë prej tyre përmbajnë gluten, sheqerna, natrium, konservues dhe ngjyra dhe shije artificiale. Pasi të eliminoni ushqimet e mundshme “fajtor” për një periudhë kohe, mund t’i rifusni gradualisht ato një nga një. Fajtorët e zakonshëm të dietës përfshijnë ushqimet shumë të përpunuara, kafeinën, çokollatën, djathrat e vjetëruar, mishin e përpunuar të lartë në nitrate, ushqimet me shumë sheqer, gluten dhe alkool. Për disa njerëz, zëvendësimi i ushqimeve të përpunuara me opsione më të shëndetshme ka ofruar përmirësim të dukshëm. Për më tepër, një multivitaminë ditore, si dhe suplementet e riboflavinës dhe magnezit mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës.